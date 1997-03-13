Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verlorener Platz

Staffel 18Folge 14vom 13.03.1997
Folge 14: Verlorener Platz

59 Min.Folge vom 13.03.1997Ab 12

Herta Lenau wird vor ihrer Bank ermordet aufgefunden. Nach Aussage ihres Ehemannes Gregor wollte sie nur schnell die Geldbombe mit den Wocheneinnahmen im Nachtschalter einwerfen, die und ihre Handtasche hat der Täter an sich genommen. Zunächst scheint es, als wäre die Frau zufällig das Opfer eines Raubüberfalls geworden. Doch Oberinspektor Derrick ist skeptisch, denn Fakten sprechen dagegen.

