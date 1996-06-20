Derrick
Folge 5: Mordecho
58 Min.Folge vom 20.06.1996Ab 12
Hugo Dorste wird nach 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Trotzdem steht er immer noch unter polizeilicher Überwachung. Er hatte einen Belastungszeugen in einem Betrugsfall in Millionenhöhe ermordet. Da das Geld nie wieder aufgetaucht ist, untersucht Derrick erneut den Fall.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises