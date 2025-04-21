Derrick
Folge 10: Der Fotograf
60 Min.Ab 12
Der Fotograf Alwin Merz wird ermordet. In dem bei dem Toten gefundenen Fotoapparat findet man die Enden eines herausgerissenen Films. Derrick ist überzeugt, dass er diesen Fall nur lösen kann, wenn es ihm gelingt, hinter das Geheimnis des offensichtlich gewaltsam entfernten Films zu kommen.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises