Derrick

Der Fotograf

KultKrimiStaffel 3Folge 10
Folge 10: Der Fotograf

60 Min.Ab 12

Der Fotograf Alwin Merz wird ermordet. In dem bei dem Toten gefundenen Fotoapparat findet man die Enden eines herausgerissenen Films. Derrick ist überzeugt, dass er diesen Fall nur lösen kann, wenn es ihm gelingt, hinter das Geheimnis des offensichtlich gewaltsam entfernten Films zu kommen.

