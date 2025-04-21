Derrick
Folge 9: Tote im Wald
60 Min.Ab 12
Der Forstarbeiter Dieter Lohmann findet im Wald die Leiche eines jungen Mädchens. Wie Oberinspektor Derrick an Hand der gefundenen Ausweispapiere feststellt, ist die Ermordete Joan Harrison aus Liverpool, eine seit einigen Wochen hier lebende Austauschschülerin. Ihre Vorliebe, ganz alleine ausgedehnte Radtouren zu unternehmen, bei denen sie unbekümmert deutsche Gesprächspartner suchte, war allgemein bekannt.
