Derrick
Folge 13: Ein Hinterhalt
60 Min.Ab 12
Ein tödlicher Autounfall beschäftigt diesmal die Kripo: War es wirklich ein bedauerlicher Unfall oder handelte es sich um einen Anschlag auf das Leben der Ärztin Dr. Marta Schwenn? Denn ihr weißer Wagen war im ganzen Dorf bekannt. Aber am Steuer des Autos saß diesmal nicht die Ärztin, sondern der 18jährige Johannes Bracht, der losgefahren war, um ein dringend benötigtes Medikament zu holen. Auf dem Rückweg prallte der junge Mann dann mit hoher Geschwindigkeit gegen einen quer über der Straße liegenden Baumstamm; jede Hilfe kam zu spät. Oberinspektor Derrick sucht zu ergründen, wer ein Interesse am Tod der Landärztin haben könnte.
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises