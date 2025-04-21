Derrick
Folge 4: Tod des Wucherers
59 Min.Ab 12
Herr Minsch, ein hartherziger Geldverleiher, ist ermordet worden. Als Derrick und sein Assistent Klein zu Frau Minsch kommen, sind sie höchst befremdet. Denn die Witwe zeigt keineswegs Trauer, hat sogar zahlreiche Freunde der Familie und ihren Liebhaber zu einer Party eingeladen.
Derrick
Genre:Krimi
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises