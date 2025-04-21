Derrick
Folge 8: Inkasso
Achim zieht auf seinem Fahrrad von Haus zu Haus und bietet seine Dienste als Wagenwäscher an. Erst bei Ingenieur Rombach scheint er endlich wieder einmal Erfolg zu haben. Aus der Haussprechanlage fordert eine Frauenstimme den jungen Mann auf, das Gartentor zu überspringen und über die Terrasse zum Hintereingang der Garage zu kommen. Achim will sich gerade an seine Arbeit machen, als er jäh zurückschreckt: In dem Kofferraum des Autos liegt die Leiche eines Mannes! Als Oberinspektor Derrick am Tatort erscheint, haben Nachbarn den Toten bereits identifiziert – es ist Rombach.
