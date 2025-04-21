Derrick
Folge 10: Das sechste Streichholz
60 Min.Ab 12
Ein Taxifahrer will Henry Janson von der Diskothek abholen. Er kommt zu spät: kurz vorher wurde der Lokalbesitzer erschossen. Sein Bruder Egon, der gleich nach dem Mord am Tatort erscheint, hat für Derrick schnell einen Verdächtigen zur Hand: Jo Mahler, Discjockey in Jansons Diskothek. Doch Mahler kann für die Tatzeit ein Alibi nachweisen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises