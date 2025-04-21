Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Eine Rose im Müll

KultKrimiStaffel 6Folge 15
Eine Rose im Müll

Eine Rose im MüllJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 15: Eine Rose im Müll

60 Min.Ab 12

Wo steckt Michael Rothaupt, der Student, der als Lkw-Fahrer jobbte? Er war mit der Tramperin Marion unterwegs. Sie sagt aus, eine weibliche Stimme, die sich als "Blauer Engel eins" meldete, habe ihm über CB-Funk Anweisungen gegeben. Michael hielt an einem Gasthaus an, stieg aus und tauchte nicht wieder auf.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen