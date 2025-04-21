Derrick
Folge 15: Eine Rose im Müll
60 Min.Ab 12
Wo steckt Michael Rothaupt, der Student, der als Lkw-Fahrer jobbte? Er war mit der Tramperin Marion unterwegs. Sie sagt aus, eine weibliche Stimme, die sich als "Blauer Engel eins" meldete, habe ihm über CB-Funk Anweisungen gegeben. Michael hielt an einem Gasthaus an, stieg aus und tauchte nicht wieder auf.
Derrick
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises