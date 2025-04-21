Derrick
Folge 9: Tod eines Italieners
60 Min.Ab 12
Für Inspektor Klein gibt es die besten Spaghetti der Welt in der Pizzeria Forlani. Derrick kommt mit und ahnt schon etwas. Der Grund für Kleins Begeisterung ist Ursula, die Schwägerin des Wirtes. Während die beiden Polizisten im Lokal essen, passieren hinter ihrem Rücken Dinge, die die Familie Forlani ins Unglück stürzen.
Derrick
Genre:Krimi
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises