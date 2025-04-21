Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Eine Rechnung geht nicht auf

KultKrimiStaffel 6Folge 3
Eine Rechnung geht nicht auf

Eine Rechnung geht nicht aufJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 3: Eine Rechnung geht nicht auf

60 Min.Ab 12

Nach einem Partybesuch prallten Hans und Gudrun Hofstetter nachts mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Beide sind tot. Ein tragisches Unglück? Die Obduktion legt eher ein Verbrechen nahe. Der Ehemann, der den Unfall zunächst verletzt überlebt hatte, wurde anschließend überfahren.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen