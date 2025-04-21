Derrick
Folge 3: Eine Rechnung geht nicht auf
60 Min.Ab 12
Nach einem Partybesuch prallten Hans und Gudrun Hofstetter nachts mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Beide sind tot. Ein tragisches Unglück? Die Obduktion legt eher ein Verbrechen nahe. Der Ehemann, der den Unfall zunächst verletzt überlebt hatte, wurde anschließend überfahren.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises