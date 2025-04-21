Derrick
Folge 4: Der Kanal
60 Min.Ab 12
Ein Pkw ohne Insassen, quer zur Straße gestellt, versperrt den schmalen Weg über eine Kanalbrücke. Kurz darauf wird die Leiche von Herbert Junker aus dem Isarkanal geborgen, dem Besitzer des verlassenen Wagens. Von Rudolf Tibold, dem Wirt eines Landgasthauses, erfährt Derrick, daß Junker sich in seinem Lokal öfter mit der ebenfalls verheirateten Elisabeth Röder getroffen hat.
Derrick
