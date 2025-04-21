Derrick
Folge 2: Dem Mörder eine Kerze
60 Min.Ab 12
Der Werbefotograf Demberg ist ermordet worden. Im Labor findet Oberinspektor Derrick einen Zettel. Irgend jemand hat, kaum lesbar, das Wort Schule daraufgeschrieben. Ein Pfarrer taucht am Tatort auf. Derrick begegnet dem Geistlichen wenig später wieder, in einer nahe gelegenen Schule.
Derrick
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises