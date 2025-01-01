Laura und das FamiliengeheimnisJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 1: Laura und das Familiengeheimnis
41 Min.Ab 12
Laura und ihr Team begeben sich in einen Wettlauf gegen die Zeit, um einen entführten Jungen zu retten. Dabei stoßen sie auf ein Familiengeheimnis ... Jake kehrt nach seiner Krankschreibung wieder zurück, aber es ist noch nicht klar, ob er weiterhin Captain bleiben wird.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Detective Laura Diamond
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen