Detective Laura Diamond
Folge 3: Laura und der mysteriöse Besucher
42 Min.
Das IT-Wunderkind Zac Romero wird tot in seinem Hochsicherheits-Apartment gefunden. Jemand hat den jungen Mann geradezu niedergemetzelt. Doch wie konnte der Angreifer in die mit allen Schikanen gesicherte Wohnung gelangen? Nicht nur das gibt Laura Rätsel auf, sondern auch ein Eis-Stiel im sonst leeren Mülleimer und eine verrückte Frau, die behauptet, mit Zac verheiratet gewesen zu sein - und ihn mit einem mysteriösen Mann gesehen haben will ...
Detective Laura Diamond
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
Warner Bros. Entertainment GmbH
