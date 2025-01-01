Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detective Laura Diamond

Laura und der mysteriöse Besucher

WarnerStaffel 2Folge 3
Laura und der mysteriöse Besucher

Detective Laura Diamond

Folge 3: Laura und der mysteriöse Besucher

42 Min.Ab 12

Das IT-Wunderkind Zac Romero wird tot in seinem Hochsicherheits-Apartment gefunden. Jemand hat den jungen Mann geradezu niedergemetzelt. Doch wie konnte der Angreifer in die mit allen Schikanen gesicherte Wohnung gelangen? Nicht nur das gibt Laura Rätsel auf, sondern auch ein Eis-Stiel im sonst leeren Mülleimer und eine verrückte Frau, die behauptet, mit Zac verheiratet gewesen zu sein - und ihn mit einem mysteriösen Mann gesehen haben will ...

