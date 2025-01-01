Detective Laura Diamond
Folge 9: Laura und die Dreierbeziehung
41 Min.Ab 12
In einer Kirche wird die Leiche eines Eventmanagers gefunden. Der Mann hatte kurz vor seinem Tod zwar berufliche Probleme, doch schnell führt die Spur der Ermittler in das turbulente Privatleben des Mannes: Peter Drake lebte in einer Dreierbeziehung und traf sich außerdem mit seiner Ex-Verlobten, die allerdings auch in einer Partnerschaft lebte. Laura erfährt durch Zufall von Jakes schlechten Werten bei seiner letzten Untersuchung und kann ihm nun nicht mehr vertrauen.
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
