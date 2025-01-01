Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 16
42 Min.Ab 12

Laura und das Team setzen alles daran herauszufinden, wer Santiani getötet hat. Ausgerechnet Jimmy Chun, der mit einem Trick aus dem Gefängnis entkommen ist, liefert einen wichtigen Hinweis. Dann verschwindet Santianis Sohn Justin. Zuerst sieht es nach einer Entführung aus, doch dann stellt sich heraus, dass Sein Vater ihn beschützen wollte - aus gutem Grund ...

