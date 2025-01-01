Laura und der unsichtbare HackerJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 8: Laura und der unsichtbare Hacker
42 Min.Ab 12
Ein Mann wird in einem Luxus-Auto mit mehreren Schüssen getötet. Wie sich herausstellt, handelt es sich um Detective Jon Campbell, der undercover einem Hehler-Kartell auf der Spur war. Offensichtlich ist er aufgeflogen. Bei den Ermittlungen findet Bose heraus, dass seine Identität bei einem Hacker-Angriff aus dem Computer seines Vorgesetzten entwendet wurde. Dann dringt der Hacker plötzlich in das Netzwerk des Reviers ein ...
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen