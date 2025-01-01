Laura und der Duft von LavendelJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 10: Laura und der Duft von Lavendel
41 Min.Ab 12
Laura und Jake müssen herausfinden, wer den Parfümhersteller Michael Dunham umgebracht hat. Die Reihe der Verdächtigen ist lang, denn nicht nur sein Sohn Jon hatte einige Gründe, Michael zu töten, sondern auch diverse Angestellte. Gerade als sich Laura sicher ist, dass Jon nicht als Mörder in Frage kommt, wendet sich das Blatt. Doch das ist erst der Beginn eines gefährlichen Spiels ...
Detective Laura Diamond
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen