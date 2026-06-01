Staffel 7Folge 147vom 30.06.2026
Eine Frau zu vielJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 147: Eine Frau zu viel
46 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12
Als Gloria, die Frau von Marks Freund Jake, angeschossen ins Krankenhaus eingeliefert wird, staunt Mark nicht schlecht: Er kennt Caroline als Jakes Frau. Es stellt sich heraus, dass Jake Bigamist ist. Kurz darauf fällt er einem Anschlag zum Opfer und stirbt. Mark glaubt, dass bereits das erste Attentat ihm gegolten hatte. Als sich bei der Testamentseröffnung herausstellt, dass Jake noch weitere Freundinnen hatte, hat Mark mehrere Verdächtige ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television