Staffel 7Folge 150vom 01.07.2026
Pechvogel in Los AngelesJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 150: Pechvogel in Los Angeles
46 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Steve Sloan lernt eine Frau namens Lily kennen und verliebt sich in sie. Bei einem ihrer Dates fällt ein Schuss, der Steve leicht am Arm verletzt. Beim nächsten Rendezvous wird Lily von einem Auto überfahren - der Fahrer flüchtet. Steves Ermittlungen ergeben, dass Lily eine Privatdetektivin namens Lou engagiert hatte, um den Aufenthaltsort ihres Bruders herauszufinden. Doch diese Lou scheint ein sonderbares Spielchen zu spielen - in dem auch gemordet wird ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television