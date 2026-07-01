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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 150vom 01.07.2026
Pechvogel in Los Angeles

Pechvogel in Los AngelesJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 150: Pechvogel in Los Angeles

46 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Steve Sloan lernt eine Frau namens Lily kennen und verliebt sich in sie. Bei einem ihrer Dates fällt ein Schuss, der Steve leicht am Arm verletzt. Beim nächsten Rendezvous wird Lily von einem Auto überfahren - der Fahrer flüchtet. Steves Ermittlungen ergeben, dass Lily eine Privatdetektivin namens Lou engagiert hatte, um den Aufenthaltsort ihres Bruders herauszufinden. Doch diese Lou scheint ein sonderbares Spielchen zu spielen - in dem auch gemordet wird ...

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