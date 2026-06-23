Staffel 7Folge 154vom 03.07.2026
SchwanengesangJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 154: Schwanengesang
46 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 6
Dr. Mark Sloans Freundin, die Sängerin und Pianistin Danielle, zieht vorübergehend bei ihm ein, um sich auf Auftritte in Los Angeles vorzubereiten. Außerdem hat sie Angst: Sie behauptet, von einem Mann verfolgt zu werden. Ihre Mitarbeiter John und Rhonda sorgen sich, weil sie hin und wieder ohne Grund ausrastet und die Bühne verlässt. Mark bemerkt bald Anzeichen einer beginnenden Alzheimererkrankung. Als sich auch Danielle über ihren Zustand klar wird, reagiert sie verzweifelt.
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television