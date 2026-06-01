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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 148vom 30.06.2026
Rache per Fernbedienung

Rache per FernbedienungJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 148: Rache per Fernbedienung

46 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12

In Steves neuem Haus werden alle technischen Vorgänge von einem Zentralcomputer gesteuert. Plötzlich kommt es unter anderen Besitzern solcher Häuser zu rätselhaften Todesfällen. Auch Bruce, der Erfinder des Systems, kommt in seinem eigenen Haus um: Er erstickt. Wäre Mara, seine Angestellte, nicht eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit erschienen, hätte er gerettet werden können. Als Krankenschwester Annette Bruces Leiche sieht, kommt ein schrecklicher Verdacht auf ...

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