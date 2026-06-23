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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 152vom 02.07.2026
Ein toter Marine

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Diagnose: Mord

Folge 152: Ein toter Marine

46 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Der Marine Hank Thomas stürmt ein Barbecue-Restaurant, in dem sich gerade Jesse aufhält. Thomas fordert alle Gäste auf, das Restaurant zu verlassen - bis auf drei anwesende Marines. Dann fällt ein Schuss, und Thomas ist tot. Die drei Marines behaupten, er habe Selbstmord begangen. Mark und Steve entdecken einige Ungereimtheiten und finden schließlich heraus, dass Thomas gegen jeden der drei Marines etwas in der Hand hatte ...

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