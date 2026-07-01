Staffel 7Folge 149vom 01.07.2026
Wasserdichtes AlibiJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 149: Wasserdichtes Alibi
45 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6
Assistenzarzt Mickey und seine Frau Jill hüten Dr. Mark Sloans Haus. Dort stellt Mickey seine Frau wegen eines Verhältnisses zur Rede. Es kommt zu einer brutalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf Jill ihren Mann schließlich tötet. Mark und Steve finden den Toten. Jill behauptet, zwei Einbrecher seien in das Haus eingedrungen und hätten Mickey getötet. Alle Spuren bestätigen Jills Aussage, doch Mark entdeckt einige Unstimmigkeiten. Er und Steve stellen ihr eine Falle ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television