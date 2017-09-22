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Die Baumhaus-Profis

Ein Baumhaus für Öko-Helden

HGTVFolge vom 22.09.2017
Ein Baumhaus für Öko-Helden

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 22.09.2017: Ein Baumhaus für Öko-Helden

44 Min.Folge vom 22.09.2017Ab 6

„Miss Sunflower“ und „Queen Bee“, der Frosch: Amy McMillian und Nicole Ferguson machen Kinder im „For-Mar“-Naturreservat in Michigan mithilfe von Comicfiguren mit der Natur vertraut. Und Pete Nelson baut den „Preservers“ in den Wipfeln eines Eichenhains ein neues Hauptquartier - inklusive Klassenzimmer. In dem 7,30 Meter mal 6,40 Meter großen Domizil können die kleinen Besucher gemeinsam mit ihren Lieblings-Öko-Helden nach Lust und Laune herumtollen und gleichzeitig Wissenswertes über Tiere und Pflanzen lernen - spielerisch und absolut „baumbastisch“.

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