Die Baumhaus-Profis
Folge vom 20.10.2017: Camping mit Stil
44 Min.Folge vom 20.10.2017Ab 6
Das abenteuerlustige Paar Mike und Ranell lebt in New Jersey und campt gerne, weshalb sie sich für ihre Familie ein Ferienhäuschen auf dem eigenen Grundstück zwischen wunderschönen Ahornen und Eichen wünschen. Das Baumhaus soll alles vereinen, was die beiden lieben: ihre Familie, den Enkel und Camping. Ihr Baumhaus soll deshalb im ländlichen Blockhütten-Stil gehalten sein, einen Ofen oder einen Kamin beherbergen und eine Veranda haben. Mit eigenem Badezimmer, einer Küchenzeile und einem gemütlichen Schwebebett erschaffen Pete und sein Team eine glamouröses Baumhaus, das keine WÜnsche offen lässt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.