HGTVFolge vom 24.11.2017
44 Min.Folge vom 24.11.2017Ab 6

Ein Baumhaus mit Seilrutsche: Pete Nelson und sein Team sollen in der Nähe von Seattle zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn Auftraggeber Scott ist ein echter Abenteuer-Freak. Der Adrenalinjunkie steht total auf Nervenkitzel. Seine Ehefrau Kim hat dagegen lieber festen Boden unter den Füßen und möchte mitten der Natur in aller Ruhe die schöne Aussicht genießen. Beiden Anforderungen muss ihr neues Freizeitdomizil gerecht werden. Und Pete hat auch schon einen Plan im Kopf, wie er das in die Tat umsetzt.

