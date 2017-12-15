Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Baumhaus-Profis

Das Grace-Vanderwaal-Baumhaus

HGTVFolge vom 15.12.2017
Das Grace-Vanderwaal-Baumhaus

Die Baumhaus-Profis

Folge vom 15.12.2017: Das Grace-Vanderwaal-Baumhaus

45 Min.Folge vom 15.12.2017

Grace Vanderwaal hat mit einer Ukulele und selbst geschriebenen Songs bei der Castingshow „America‘s Got Talent“ die Bühne gerockt. Deshalb durfte die Zwölfjährige als Siegerin der 11. Staffel mit einer Million Dollar nach Hause gehen. Und mit einem Teil des Geldes erfüllt sich der neue Stern am Musikhimmel einen lang gehegten Traum. Pete Nelson und sein Team bauen für den gefeierten Superstar nördlich von New York zwei schick eingerichtete Baumhäuser mit Kühlschrank und Hundehütte, die über eine Brücke miteinander verbunden sind.

