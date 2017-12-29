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Die Baumhaus-Profis

Das Denali-Baumhaus

HGTVFolge vom 29.12.2017
Das Denali-Baumhaus

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 29.12.2017: Das Denali-Baumhaus

44 Min.Folge vom 29.12.2017Ab 6

Davon hat Pete Nelson schon lange geträumt: ein Baumhaus im Denali-Nationalpark - mit Panoramablick auf den höchsten Berg Nordamerikas. Deshalb bricht der Spitzenarchitekt in dieser Folge mit seinem Team nach Alaska auf. Dort suchen die Profi-Handwerker in der „Mount McKinley Wilderness“-Lodge zunächst einen geeigneten Standort für die Konstruktion mit Satteldach, Glasfenstern und Lounge-Bereich. Denn die freie Sicht auf den Gipfel ist bei diesem Projekt das A und O. Eine Gruppe aus Birken und Fichten bietet diesbezüglich optimale Voraussetzungen.

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