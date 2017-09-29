Die Baumhaus-Profis
Folge vom 29.09.2017: Die Baumhaus-Bücherei
45 Min.Folge vom 29.09.2017Ab 6
Pete Nelson und sein Team, hämmern, sägen und schrauben in North Carolina, was das Zeug hält. Dort bauen die Profi-Handwerker in dieser Folge auf dem Campus einer Montessori-Schule eine coole Bibliothek für wissbegierige Leseratten - hoch oben im Geäst versteht sich. Schmökern und spielen mitten in der Natur, weil Outdoor-Erlebnisse für Kids extrem wichtig sind: so lautet das Motto der Baumhaus-Bücherei. Und optisch ist das Domizil einer Eule nachempfunden, mit zwei Rundfenstern als Augen und Cedar-Schindeln als Federkleid.
Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
