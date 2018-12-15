Die Baumhaus-Profis
Folge vom 15.12.2018: Reif für die Insel
89 Min.Folge vom 15.12.2018Ab 6
Leben, wo andere Urlaub machen! Diesen Traum haben sich Steve und Tracy auf Hawaii erfüllt – mit Mangobäumen und Bananenstauden im eigenen Garten. Das Ehepaar lebt mit seinen drei Kindern auf der Insel Kauai, dort bauen Pete Nelson und sein Handwerker-Team für die Familie ein Freizeitdomizil im Kahuna-Style. Darin können die Naturliebhaber in bequemen Hängesesseln nach Herzenslust relaxen. Aamion und Daize haben dagegen im Geäst schon ganze Arbeit geleistet. Ihr Baumhaus wird mit stylischen Extras und einer Aussichtsplattform aufgepeppt – dabei greift der „Treehouse Master“ den Surf-Profis gerne unter die Arme.
