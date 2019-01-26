Touchdown in Antonio Browns GartenJetzt kostenlos streamen
Die Baumhaus-Profis
Folge vom 26.01.2019: Touchdown in Antonio Browns Garten
43 Min.Folge vom 26.01.2019
Eine Mischung aus Stadionloge und Multimediazentrum: In dieser Folge entwerfen Pete Nelson und sein Team im US-Bundesstaat Pennsylvania ein Baumhaus für den NFL-Star Antonio Brown. Und der Wide Receiver von den „Pittsburg Steelers“ hat genaue Vorstellungen, wie die Konstruktion im Geäst aussehen soll. Videomonitore, auf denen man die Spiele des nächsten Gegners analysieren kann, eine Hightech-Duschkabine, große Glasfenster und wie könnte es anders sein: jede Menge Stahl. Das neue Freizeitdomizil des Profisportlers gleicht einem Luxuspalast.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.