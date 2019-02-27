Die Baumhaus-Profis
Folge vom 27.02.2019: Kein Producer ohne Baumhaus
44 Min.Folge vom 27.02.2019Ab 6
Wenn Pete Nelson und sein Team im Blätterwald den Hammer schwingen, entstehen dort wahre Paläste - perfekt in Szene gesetzt von Kameramann Steve. Dabei ist der TV-Profi anscheinend selber auf den Geschmack gekommen. Steve möchte in Vermont gemeinsam mit seinen Eltern ein „Bed & Breakfast“ eröffnen. Dabei greifen die Baumhaus-Gurus ihrem Producer tatkräftig unter die Arme. In der kleinen, romantischen Touristenunterkunft mit Terrasse, Bad und Wendeltreppe kann man nach dem Skivergnügen auf der Piste den perfekten Sonnenuntergang genießen.
