Die Baumhaus-Profis
Folge vom 29.12.2018: Es ist nie zu spät für ein Baumhaus
44 Min.Folge vom 29.12.2018Ab 6
Marlene möchte sich in Oregon mit über 80 Jahren einen lang gehegten Traum erfüllen. Die rüstige Lady wünscht sich ein Baumhaus. Pete Nelson hält auf ihrem neun Hektar großen Grundstück nach einem geeigneten Bauplatz Ausschau und wird an einer Böschung mit Gelbkiefern fündig. Dort konstruiert der Spitzenarchitekt für seine Kundin ein luxuriöses Gästehaus mit Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer. Auf einem geräumigen Aussichtsdeck kann man an der frischen Luft zudem einen herrlichen Panoramablick auf die malerische Landschaft genießen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.