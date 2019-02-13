Das Kino im smaragdgrünen WaldJetzt kostenlos streamen
Die Baumhaus-Profis
Folge vom 13.02.2019: Das Kino im smaragdgrünen Wald
44 Min.Folge vom 13.02.2019Ab 6
Scott und seine Frau Kim besitzen im US-Bundesstaat Washington ein wunderschönes Waldstück mit Hemlocktannen und Riesenthujen. An diesem magischen Ort konstruieren Pete Nelson und sein Team in dieser Folge ein spektakuläres Outdoor-Kino. Die Besucher flanieren im „Emerald Forest“ auf einem grünen Moosteppich zu einem fast fünf Meter hohen Deck mit bogenförmigem Unterbau. Dort finden sich überall bequeme Sessel mit Kissen und Decken. Ehrengäste dürfen in den VIP-Logen Platz nehmen, wo sie ein Seilzugsystem mit Popcorn versorgt.
Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.