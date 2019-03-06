Die Baumhaus-Profis
Folge vom 06.03.2019: Der Jahres-Rückblick
44 Min.Folge vom 06.03.2019Ab 6
Vom Freizeitdomizil für den Teenager-Popstar, über das Wikinger-Baumhaus in Norwegen bis zum Western-Saloon in der Baumkrone: Spitzenarchitekt Pete Nelson heckt am Reißbrett coole Ideen aus, um in seiner Branche neue Maßstäbe zu setzen. Und seine Schreinergesellen hauchen den Entwürfen mit handwerklichem Know-how Leben ein. In dieser Folge beantwortet das Team am Lagerfeuer Zuschauerfragen. Dabei blicken die Vollprofis auf spektakuläre Bauwerke zurück, die sie ihrer Kundschaft in den vergangenen Monaten mit Leidenschaft ins Geäst gezimmert haben.
Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
