Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Norbert Niederkofler
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Ein Ausnahmekoch auf 1700 Metern - Norbert Niederkofler hat sich im Restaurant St.Hubertus, hoch oben in den Dolomiten, an die Weltspitze gekocht.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV