Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

just cookingStaffel 11Folge 12
Folge 12: Best of Portugal

26 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Gleich drei Spitzenköche zu Gast im Ikarus! Das in Portugal ansässige Trio wird ihre international inspirierte Erfahrung zu einem einzigartigen kulinarischen Erlebnis vereinen.

just cooking
