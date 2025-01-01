Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 9: Christophe Hardiquest
26 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Martin Klein besucht Christophe Hardiquest in Brüssel! In seinem Restaurant Bon Bon zelebriert der Starkoch regionale belgische Traditionen auf völlig neue Art, vom hauseigenen Bier bis zum Pony Entrecote.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0