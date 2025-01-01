Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Paul Cunningham
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Ikarus-Executive Chef Martin Klein besucht Zwei-Sterne-Koch Paul Cunningham in Dänemark, um dessen Rezepte zu studieren und sein kulinarisches Umfeld zu erforschen.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV