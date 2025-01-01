Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Bee Satongun

just cookingStaffel 11Folge 3
Bee Satongun

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 3: Bee Satongun

26 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Martin Klein, Executive Chef des Hangar-7 in Salzburg, reist nach Bangkok um dort, die 2010 als Best Female Asian Chef ausgezeichnete, Bee Satongun zu treffen.

