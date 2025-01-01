Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Joachim Wissler

just cookingStaffel 11Folge 4
Joachim Wissler

Folge 4: Joachim Wissler

26 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Martin Klein besucht Joachim Wissler, den offiziell besten Koch Deutschlands in fürstlichem Ambiente! Dessen Drei-Sterne-Restaurant Vendome befindet sich auf Schloss Bensberg bei Köln, der passenden Bühne für Wisslers komplexe Luxusküche.

