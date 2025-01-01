Georgianna Hliadaki & Nick RoussosJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 11: Georgianna Hliadaki & Nick Roussos
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Martin Klein besucht die Speerspitze der innovativen griechischen Küche. In Athen erforscht er, mit welchen Überraschungen und besonderen Zutaten die Mittelmeerküche aufwartet.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV