Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Staffel 3Folge 1
44 Min.Ab 16

Dank Lucrezia überlebt Papst Alexander den Giftanschlag durch Kardinal Della Rovere. Auch ein Attentat auf die Familie des Papstes kann vereitelt werden, weil sich Kardinal Ascanio Sforza nicht auf die Seite von Rufio schlägt. Rufio war zuvor von Catherina Sforza beauftragt worden, jenes Attentat zu planen. Daraufhin ändert Catherina ihre Taktik. Wenn der Papst durch einen Anschlag nicht geschlagen werden kann, dann eben anders ...

