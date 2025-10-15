Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 8: Blutige Tränen
51 Min.Ab 16
Catherina Sforza will sich für den Tod ihres Sohnes Benito durch Cesare Borgia rächen. Sie macht das berühmte "Leichentuch von Konstantinopel" Pilgern zugänglich, um Papst Alexander das Geschäft mit dem Sündenerlass zu verderben. Micheletto beginnt unterdessen zu realisieren, dass sein geliebter Pascal tatsächlich als Spion tätig ist. Das hat Konsequenzen ...
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Copyrights:© CBS International Television
