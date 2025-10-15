Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Blutige Tränen

Blutige Tränen

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Folge 8: Blutige Tränen

51 Min.Ab 16

Catherina Sforza will sich für den Tod ihres Sohnes Benito durch Cesare Borgia rächen. Sie macht das berühmte "Leichentuch von Konstantinopel" Pilgern zugänglich, um Papst Alexander das Geschäft mit dem Sündenerlass zu verderben. Micheletto beginnt unterdessen zu realisieren, dass sein geliebter Pascal tatsächlich als Spion tätig ist. Das hat Konsequenzen ...

