Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Gemahl für eine Nacht

Paramount GlobalStaffel 3Folge 3
Gemahl für eine Nacht

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Folge 3: Gemahl für eine Nacht

49 Min.Ab 12

Kardinal Versucci kann gerade noch fliehen, bevor die Säuberungsaktion von Papst Alexander auch ihn erfasst. Unterdessen reist Cesare Borgia nach Neapel, um Lucrezias Ehevertrag mit Alfonso D'Aragona auszuhandeln. Obwohl die Verhältnisse in Neapel desaströs sind und Alfonso sich weigert, Lucrezias unehelichen Sohn im Palast aufzunehmen, wird der Ehevertrag geschlossen. Es kommt zum Zerwürfnis; Lucrezia landet im Bett ihres Bruders - in der Hochzeitsnacht.

