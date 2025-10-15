Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Paramount GlobalStaffel 3Folge 7
Folge 7: Die Umarmung des Teufels

47 Min.Ab 16

Cesare Borgia hat Mailand kampflos erobert. Ludovico Sforza, der Herzog von Mailand, wird aufgespürt und umgebracht. In Leonardo Da Vincis leerstehendem Studio trifft Micheletto einen jungen Mann namens Pascal, der sein Geliebter wird. Ob er ihm wirklich trauen kann? Lucrezia spinnt unterdessen nach dem Tod König Ferdinands eine weitreichende Intrige. Es geht um die Position ihres unehelichen Sohnes ...

