Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 9: Die Farbe des Verrats
44 Min.Ab 16
Lucrezia Borgia flieht mit ihrem Mann Alfonso und ihrem Sohn aus Neapel. Da die Gefahr damit nicht vorüber ist, lässt Cesare sie in Rom ständig überwachen. Alfonso beginnt zu verstehen, dass zwischen Lucrezia und Cesare nicht nur geschwisterliche Gefühle eine Rolle spielen. Unterdessen gelingt es Papst Alexander, sämtliche Schwefelvorräte Italiens aufzukaufen. Für einen Krieg fehlt nun das Schießpulver ...
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Copyrights:© CBS International Television
