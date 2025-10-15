Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 4: Der Kastanienball
49 Min.Ab 12
Alessandro, der Bruder von Guilia Farnese, wird zum Kardinal geweiht. Er findet schnell heraus, dass korrupte Kardinäle den Vatikan geplündert haben. Ex-Kardinal Versucci wird in seinem Versteck aufgespürt und kann sich nur durch einen drastischen Schritt einer Befragung entziehen. Unterdessen versucht sich Giulia Farnese, die Loyalität der Kardinäle durch den bis heute bekannten "Kastanienball" zu sichern. Dabei geht es eher weniger ums Tanzen ...
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
